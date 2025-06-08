https://ria.ru/20250608/millionery-2021631309.html

В России появилось еще почти 20 лотерейных миллионеров

В России появилось еще почти 20 лотерейных миллионеров - РИА Новости, 08.06.2025

В России появилось еще почти 20 лотерейных миллионеров

Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей "Национальная лотерея",... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:57:00+03:00

2025-06-08T14:57:00+03:00

2025-06-08T14:57:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России. "После розыгрыша лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 18 новых миллионеров. Счастливчики, выигравшие по 1 миллиону рублей в тираже №142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", - рассказали в пресс-службе. Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали 181428 билетов.

https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html

россия

ростовская область

еврейская автономная область

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Наталья Макарова

общество, технологии, россия, ростовская область, еврейская автономная область