https://ria.ru/20250608/mid-2021650831.html

Киев видит свое существование только в продолжении войны, заявили в Абхазии

Киев видит свое существование только в продолжении войны, заявили в Абхазии - РИА Новости, 08.06.2025

Киев видит свое существование только в продолжении войны, заявили в Абхазии

Киевский режим видит свое существование исключительно в продолжении войны, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:28:00+03:00

2025-06-08T17:28:00+03:00

2025-06-08T17:28:00+03:00

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александр богомаз

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Киевский режим видит свое существование исключительно в продолжении войны, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Это свидетельствует лишь об одном: киевский режим видит свое существование исключительно в продолжении войны. Они пытаются торпедировать любые переговоры, которые могли бы принести реальные подвижки. Я оцениваю это как агонию — агонию антинародного режима, который нанёс неисчислимые бедствия своему народу и ведет преступную политику", - сказал Барциц в ответ на просьбу прокомментировать действия Киева перед и после переговоров России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что такие действия укладываются в модель поведения киевского режима. "Печально, что подобные действия поддерживаются рядом так называемых демократических стран Запада. Но всё больше государств начинают понимать реальность происходящего, осознавать цену лживым заявлениям, которые транслирует киевский режим и его покровители. Процесс разочарования в этих подходах необратим", - подчеркнул Барциц. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует в том числе для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250608/evropa-2021649775.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639487.html

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