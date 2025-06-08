https://ria.ru/20250608/melitopol-2021617547.html

В Мелитополе произошел крупный пожар

В Мелитополе произошел крупный пожар - РИА Новости, 08.06.2025

В Мелитополе произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:16:00+03:00

2025-06-08T12:16:00+03:00

2025-06-08T12:23:00+03:00

мелитополь

запорожская область

россия

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет", - написал Балицкий. По его словам, на месте работают экстренные службы, причины возгорания озвучат после экспертизы. "Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - подчеркнул губернатор. При этом Балицкий опубликовал фото крупного пожара цеха предприятия и застланного большим облаком черного дыма неба. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html

https://ria.ru/20250608/pvo-2021581008.html

мелитополь

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, запорожская область, россия, евгений балицкий, происшествия