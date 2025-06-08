В Мелитополе произошел крупный пожар
В Мелитополе произошел крупный пожар в цехе одного из предприятий
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВозгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
Возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет", - написал Балицкий.
По его словам, на месте работают экстренные службы, причины возгорания озвучат после экспертизы.
"Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - подчеркнул губернатор.
При этом Балицкий опубликовал фото крупного пожара цеха предприятия и застланного большим облаком черного дыма неба.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.