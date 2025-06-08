Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе произошел крупный пожар - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 08.06.2025 (обновлено: 12:23 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/melitopol-2021617547.html
В Мелитополе произошел крупный пожар
В Мелитополе произошел крупный пожар - РИА Новости, 08.06.2025
В Мелитополе произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:16:00+03:00
2025-06-08T12:23:00+03:00
мелитополь
запорожская область
россия
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618334_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_43c99484983e8b152a0baaead17c1597.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет", - написал Балицкий. По его словам, на месте работают экстренные службы, причины возгорания озвучат после экспертизы. "Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - подчеркнул губернатор. При этом Балицкий опубликовал фото крупного пожара цеха предприятия и застланного большим облаком черного дыма неба. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html
https://ria.ru/20250608/pvo-2021581008.html
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b390719f250cdcc715fc2800e560628c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, россия, евгений балицкий, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Происшествия
В Мелитополе произошел крупный пожар

В Мелитополе произошел крупный пожар в цехе одного из предприятий

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВозгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
Возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Крупный пожар произошел в производственном цехе одного из промышленных предприятий Мелитополя в Запорожской области, пострадавших нет, диверсий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет", - написал Балицкий.
Пожар на территории базы отдыха в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар
Вчера, 12:13
По его словам, на месте работают экстренные службы, причины возгорания озвучат после экспертизы.
"Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - подчеркнул губернатор.
При этом Балицкий опубликовал фото крупного пожара цеха предприятия и застланного большим облаком черного дыма неба.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА
Вчера, 02:37
 
МелитопольЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала