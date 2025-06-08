https://ria.ru/20250608/mchs-2021620292.html

На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность

На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025

На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:48:00+03:00

2025-06-08T12:48:00+03:00

2025-06-08T12:56:00+03:00

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья, Сочи и Новороссийске, а также в Темрюкском районе и ФТ Сириус начал поступать в 12:40 мск.

https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html

краснодарский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность