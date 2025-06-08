https://ria.ru/20250608/mchs-2021620292.html
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:48:00+03:00
2025-06-08T12:48:00+03:00
2025-06-08T12:56:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья, Сочи и Новороссийске, а также в Темрюкском районе и ФТ Сириус начал поступать в 12:40 мск.
https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность
МЧС: на Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность