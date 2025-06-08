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На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
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12:48 08.06.2025 (обновлено: 12:56 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/mchs-2021620292.html
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:48:00+03:00
2025-06-08T12:56:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья, Сочи и Новороссийске, а также в Темрюкском районе и ФТ Сириус начал поступать в 12:40 мск.
https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html
краснодарский край
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность

МЧС: на Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России.
"Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья, Сочи и Новороссийске, а также в Темрюкском районе и ФТ Сириус начал поступать в 12:40 мск.
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