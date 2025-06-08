Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа
Отец Маска заявил о ПТСР у сына после работы с Белым домом
© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail.
"Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — пожаловался он.
Ранее отец американского предпринимателя сравнил ссору сына и президента США со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
- На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.