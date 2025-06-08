https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html

Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа

Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа - РИА Новости, 08.06.2025

Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа

Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:06:00+03:00

2025-06-08T19:06:00+03:00

2025-06-08T19:55:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail."Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — пожаловался он.Ранее отец американского предпринимателя сравнил ссору сына и президента США со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html

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