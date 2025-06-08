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Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа - РИА Новости, 08.06.2025
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19:06 08.06.2025 (обновлено: 19:55 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа - РИА Новости, 08.06.2025
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа
Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:06:00+03:00
2025-06-08T19:55:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail."Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — пожаловался он.Ранее отец американского предпринимателя сравнил ссору сына и президента США со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html
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в мире, сша, илон маск, spacex, tesla motors, дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа

Отец Маска заявил о ПТСР у сына после работы с Белым домом

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работа в Белом доме вызвала у бизнесмена Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail.
"Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — пожаловался он.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска
Вчера, 18:39
Ранее отец американского предпринимателя сравнил ссору сына и президента США со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
  • На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИлон МаскSpaceXTesla motorsДональд ТрампКонфликт Трампа и Маска
 
 
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