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Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование - РИА Новости, 08.06.2025
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование
Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:12:00+03:00
2025-06-08T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают в конкуренции китайским электромобилям, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено экономике Германии и влиянии на нее новой политики США. "Немецкое правительство всё ещё активно поощряет ориентированные на экспорт компании, однако промышленная продукция становится всё менее востребованной на зарубежных рынках. Один из примеров – произведённые в Германии автомобили, которые проигрывают конкуренцию китайским электромобилям. Изменения на самом китайском рынке также имеют значение", - сказано в исследовании. Также в нём указывается, что в 2021 году КНР была вторым рынком сбыта для немецкой продукции, однако в последние два года объём немецкого экспорта в Китай сокращается. Теперь, как отмечает автор исследования, КНР занимает пятое место.
https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html
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экономика, технологии, китай, германия, сша
Экономика, Технологии, Китай, Германия, США
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование
РАН: немецкие автомобили проигрывают в конкуренции китайским электромобилям