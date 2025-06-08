https://ria.ru/20250608/mashiny-2021588104.html

Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование

Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование - РИА Новости, 08.06.2025

Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование

Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:12:00+03:00

2025-06-08T06:12:00+03:00

2025-06-08T06:12:00+03:00

экономика

технологии

китай

германия

сша

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают в конкуренции китайским электромобилям, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено экономике Германии и влиянии на нее новой политики США. "Немецкое правительство всё ещё активно поощряет ориентированные на экспорт компании, однако промышленная продукция становится всё менее востребованной на зарубежных рынках. Один из примеров – произведённые в Германии автомобили, которые проигрывают конкуренцию китайским электромобилям. Изменения на самом китайском рынке также имеют значение", - сказано в исследовании. Также в нём указывается, что в 2021 году КНР была вторым рынком сбыта для немецкой продукции, однако в последние два года объём немецкого экспорта в Китай сокращается. Теперь, как отмечает автор исследования, КНР занимает пятое место.

https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html

китай

германия

сша

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экономика, технологии, китай, германия, сша