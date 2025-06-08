Рейтинг@Mail.ru
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/mashiny-2021588104.html
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование - РИА Новости, 08.06.2025
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование
Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:12:00+03:00
2025-06-08T06:12:00+03:00
экономика
технологии
китай
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882347_0:264:2934:1914_1920x0_80_0_0_3d4c2287c6d7dc88f30ed7fed3fb20c7.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают в конкуренции китайским электромобилям, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено экономике Германии и влиянии на нее новой политики США. "Немецкое правительство всё ещё активно поощряет ориентированные на экспорт компании, однако промышленная продукция становится всё менее востребованной на зарубежных рынках. Один из примеров – произведённые в Германии автомобили, которые проигрывают конкуренцию китайским электромобилям. Изменения на самом китайском рынке также имеют значение", - сказано в исследовании. Также в нём указывается, что в 2021 году КНР была вторым рынком сбыта для немецкой продукции, однако в последние два года объём немецкого экспорта в Китай сокращается. Теперь, как отмечает автор исследования, КНР занимает пятое место.
https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html
китай
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c75ffc5d7aa4ff474488c3d9c8f82ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, китай, германия, сша
Экономика, Технологии, Китай, Германия, США
Немецкие машины проигрывают китайским электромобилям, показало исследование

РАН: немецкие автомобили проигрывают в конкуренции китайским электромобилям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗарядка элекромобиля
Зарядка элекромобиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Зарядка элекромобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают в конкуренции китайским электромобилям, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исследование посвящено экономике Германии и влиянии на нее новой политики США.
"Немецкое правительство всё ещё активно поощряет ориентированные на экспорт компании, однако промышленная продукция становится всё менее востребованной на зарубежных рынках. Один из примеров – произведённые в Германии автомобили, которые проигрывают конкуренцию китайским электромобилям. Изменения на самом китайском рынке также имеют значение", - сказано в исследовании.
Также в нём указывается, что в 2021 году КНР была вторым рынком сбыта для немецкой продукции, однако в последние два года объём немецкого экспорта в Китай сокращается. Теперь, как отмечает автор исследования, КНР занимает пятое место.
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Названы самые популярные у россиян электромобили
6 мая, 03:08
 
ЭкономикаТехнологииКитайГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала