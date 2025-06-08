"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае
Sohu: Макрон, не сумев повлиять на украинский конфликт, начал угрожать Китаю
© Getty Images / Christian LiewigПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Christian Liewig
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.
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"Внезапное изменение позиции Макрона отражает три дилеммы, с которыми сталкивается Франция. <…> Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для "перекладывания ответственности"" — говорится в материале.
Выступая на форуме Shangri-La Dialogue, французский лидер заявил, что, если Китай не заставит Северную Корею отказаться от помощи России, НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.
По мнению автора, подобные высказывания со стороны Макрона дают понять, что он всячески пытается сохранить ухудшающуюся позицию Франции в регионе. Тем не менее, отмечается в статье, это может привести к серьезным проблемам как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не в праве насаждать свой политический курс другому государству.
"Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — резюмирует автор.
Макрон неоднократно отличался своей антироссийской риторикой и прямыми угрозами в адрес Москвы.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.