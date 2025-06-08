Рейтинг@Mail.ru
"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/makron-2021581319.html
"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае
"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае - РИА Новости, 08.06.2025
"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае
Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:49:00+03:00
2025-06-08T02:49:00+03:00
в мире
россия
китай
франция
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019198524_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a26de1da7dcdedcbf8f2d600e6b6caa7.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu."Внезапное изменение позиции Макрона отражает три дилеммы, с которыми сталкивается Франция. &lt;…&gt; Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для "перекладывания ответственности"" — говорится в материале.Выступая на форуме Shangri-La Dialogue, французский лидер заявил, что, если Китай не заставит Северную Корею отказаться от помощи России, НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.По мнению автора, подобные высказывания со стороны Макрона дают понять, что он всячески пытается сохранить ухудшающуюся позицию Франции в регионе. Тем не менее, отмечается в статье, это может привести к серьезным проблемам как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не в праве насаждать свой политический курс другому государству."Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — резюмирует автор.Макрон неоднократно отличался своей антироссийской риторикой и прямыми угрозами в адрес Москвы.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
https://ria.ru/20250606/makron-2021371389.html
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html
https://ria.ru/20250601/makron-2020165922.html
россия
китай
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019198524_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_9cc0300309e0e435839607b26eaf1ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае

Sohu: Макрон, не сумев повлиять на украинский конфликт, начал угрожать Китаю

© Getty Images / Christian LiewigПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / Christian Liewig
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.
«
"Внезапное изменение позиции Макрона отражает три дилеммы, с которыми сталкивается Франция. <…> Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для "перекладывания ответственности"" — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине
6 июня, 16:41
Выступая на форуме Shangri-La Dialogue, французский лидер заявил, что, если Китай не заставит Северную Корею отказаться от помощи России, НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.
По мнению автора, подобные высказывания со стороны Макрона дают понять, что он всячески пытается сохранить ухудшающуюся позицию Франции в регионе. Тем не менее, отмечается в статье, это может привести к серьезным проблемам как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не в праве насаждать свой политический курс другому государству.
"Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — резюмирует автор.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине
Вчера, 22:59
Макрон неоднократно отличался своей антироссийской риторикой и прямыми угрозами в адрес Москвы.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Напуганный Россией Макрон не хочет выбирать между Китаем и США
1 июня, 08:00
 
В миреРоссияКитайФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала