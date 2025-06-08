https://ria.ru/20250608/makron-2021581319.html

"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае

"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае - РИА Новости, 08.06.2025

"Вопиющее нарушение": слова Макрона о России вызвали шок в Китае

Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:49:00+03:00

2025-06-08T02:49:00+03:00

2025-06-08T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как странам Запада стало очевидно, что им не удастся повлиять на исход конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu."Внезапное изменение позиции Макрона отражает три дилеммы, с которыми сталкивается Франция. <…> Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для "перекладывания ответственности"" — говорится в материале.Выступая на форуме Shangri-La Dialogue, французский лидер заявил, что, если Китай не заставит Северную Корею отказаться от помощи России, НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.По мнению автора, подобные высказывания со стороны Макрона дают понять, что он всячески пытается сохранить ухудшающуюся позицию Франции в регионе. Тем не менее, отмечается в статье, это может привести к серьезным проблемам как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не в праве насаждать свой политический курс другому государству."Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — резюмирует автор.Макрон неоднократно отличался своей антироссийской риторикой и прямыми угрозами в адрес Москвы.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.

https://ria.ru/20250606/makron-2021371389.html

https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html

https://ria.ru/20250601/makron-2020165922.html

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в мире, россия, китай, франция, эммануэль макрон, нато