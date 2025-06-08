В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов против поиска нелегалов
Военнослужащие национальной гвардии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек будут введены в Лос-Анджелес на фоне протестов против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов.
Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими.
"Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности", - заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман телеканалу Fox News.
При этом Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп подписал меморандум о размещении двух тысяч офицеров Нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов.
"Президент Трамп подписал президентский меморандум о развертывании 2000 нацгвардейцев, чтобы противодействовать беззаконию, которому позволили распространиться", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ