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В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов - РИА Новости, 08.06.2025
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05:14 08.06.2025 (обновлено: 05:15 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/los-andzheles-2021586539.html
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов - РИА Новости, 08.06.2025
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов
Силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек будут введены в Лос-Анджелес на фоне протестов против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:14:00+03:00
2025-06-08T05:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек будут введены в Лос-Анджелес на фоне протестов против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. "Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности", - заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман телеканалу Fox News. При этом Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп подписал меморандум о размещении двух тысяч офицеров Нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов. "Президент Трамп подписал президентский меморандум о развертывании 2000 нацгвардейцев, чтобы противодействовать беззаконию, которому позволили распространиться", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
https://ria.ru/20250607/ssha-2021455236.html
https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, россия
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Россия
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов

В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов против поиска нелегалов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие национальной гвардии США
Военнослужащие национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие национальной гвардии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек будут введены в Лос-Анджелес на фоне протестов против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов.
Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
3 июня, 14:00
"Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности", - заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман телеканалу Fox News.
При этом Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп подписал меморандум о размещении двух тысяч офицеров Нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора
Вчера, 01:58
"Президент Трамп подписал президентский меморандум о развертывании 2000 нацгвардейцев, чтобы противодействовать беззаконию, которому позволили распространиться", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
5 июня, 13:39
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАДональд ТрампГэвин НьюсомРоссия
 
 
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