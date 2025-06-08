https://ria.ru/20250608/livneka-2021664538.html

На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации

На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации - РИА Новости, 08.06.2025

На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации

Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:59:00+03:00

2025-06-08T19:59:00+03:00

2025-06-08T20:21:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. "Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода