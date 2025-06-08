https://ria.ru/20250608/livneka-2021664538.html
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации - РИА Новости, 08.06.2025
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:59:00+03:00
2025-06-08T19:59:00+03:00
2025-06-08T20:21:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/17/1524921708_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0cfdc47cdfea6a5f1884aa5767e82a11.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. "Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/17/1524921708_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ae9c38c8c6bfe6d7c45a3b7ed1628a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого засосало в ливневку на юге Москвы