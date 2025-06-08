Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 08.06.2025 (обновлено: 20:21 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/livneka-2021664538.html
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации - РИА Новости, 08.06.2025
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:59:00+03:00
2025-06-08T20:21:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/17/1524921708_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0cfdc47cdfea6a5f1884aa5767e82a11.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС. &quot;Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра&quot;, — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/17/1524921708_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ae9c38c8c6bfe6d7c45a3b7ed1628a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации

Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого засосало в ливневку на юге Москвы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛивневая канализация
Ливневая канализация - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ливневая канализация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы, его освободили спасатели, сообщили РИА Новости в столичном Главном управлении МЧС.
«

"Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра", — сказал собеседник агентства.

Подтопление терминала из-за ливня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала
Вчера, 18:36
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала