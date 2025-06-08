https://ria.ru/20250608/lavra-2021577421.html
Число желающих поклониться иконе "Троица" растет
Число желающих поклониться иконе "Троица" растет - РИА Новости, 08.06.2025
Число желающих поклониться иконе "Троица" растет
Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T00:53:00+03:00
2025-06-08T00:53:00+03:00
2025-06-08T06:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник Троицы. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В этом году праздник отмечается 8 июня. "Безусловно, количество желающих поклониться иконе "Троица" растет, однако специально статистика паломников и туристов, интересующихся иконой, не ведется. Подсчитать – в какой-то степени – можно количество экскурсантов, но это будет лишь небольшой частью от общего количества людей, посещающих Троице-Сергиеву Лавру", – рассказали в монастыре РИА Новости.В лавре добавили, что к празднику монастырь совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником запустили исторический видеоподкаст, первая серия которого посвящена рублевской иконе.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть её Русской православной церкви (РПЦ). В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
https://ria.ru/20250607/subbota-1833322217.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Число желающих поклониться иконе "Троица" растет
В Троице-Сергиевой лавре рассказали о росте числа желающих поклониться "Троице"
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник Троицы.
Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В этом году праздник отмечается 8 июня.
"Безусловно, количество желающих поклониться иконе "Троица" растет, однако специально статистика паломников и туристов, интересующихся иконой, не ведется. Подсчитать – в какой-то степени – можно количество экскурсантов, но это будет лишь небольшой частью от общего количества людей, посещающих Троице-Сергиеву Лавру", – рассказали в монастыре РИА Новости.
В лавре добавили, что к празднику монастырь совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником запустили исторический видеоподкаст, первая серия которого посвящена рублевской иконе.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть её Русской православной церкви (РПЦ
).
В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.