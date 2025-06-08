https://ria.ru/20250608/kupyura-2021583602.html

У Соколовской нашли купюру, которую проверяли на подлинность в ПМР

У Соколовской нашли купюру, которую проверяли на подлинность в ПМР - РИА Новости, 08.06.2025

У Соколовской нашли купюру, которую проверяли на подлинность в ПМР

Номер изъятой купюры при обыске в рамках уголовного дела о фейках об армии в отношении украинской журналистки Янины Соколовской совпал с номером долларовой... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:55:00+03:00

2025-06-08T03:55:00+03:00

2025-06-08T05:54:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Номер изъятой купюры при обыске в рамках уголовного дела о фейках об армии в отношении украинской журналистки Янины Соколовской совпал с номером долларовой купюры, которую проверяли в Приднестровье в 2020 году на подлинность, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы и данные правоохранительных органов Приднестровья. Как говорится в материалах по делу Соколовской, правоохранительные органы при обыске нашли у нее деньги, среди которых — купюра с определенным серийным номером. Ее номер совпадает с номером 100-долларовой банкноты, которая вызвала вопросы при обмене в Приднестровье. Как сообщали в МВД республики, в 2020 году купюру 2006 года эмиссии для обмена на рубли предоставила 57-летняя тираспольчанка, пояснившая, что получила ее на территории Украины при продаже дома. Покупатель, по ее словам, рассчитался наличными деньгами. Кассир обменного пункта, как сообщали в МВД, обнаружил, что банкнота изготовлена из бумаги, которая не соответствует стандарту, после чего правоохранительные органы Приднестровья отправили банкноту на экспертизу. Купюра с таким же серийным номером, которую нашли у Соколовской, находится под арестом как имущество, говорится в судебных документах. Соколовскую в России осудили на 7,6 года колонии заочно по обвинению в распространении фейков о российской армии. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, журналистке вменили публикации в Telegram-канале под названием "Война и Мир-тайно, явно". Защита Соколовской настаивала на том, что обвиняемая не имеет к нему отношения и не занималась администрированием канала. Свою вину в инкриминируемом деянии журналистка не признала. Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС России в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в России, а также объявлена в международный розыск. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20250605/mosgorsud-2021086713.html

https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html

https://ria.ru/20250123/zhurnalistka-1995091760.html

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