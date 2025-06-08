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В Крыму повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
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11:57 08.06.2025 (обновлено: 12:00 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
В Крыму повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:57:00+03:00
2025-06-08T12:00:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Первый раз предупреждение продлилось пять минут.
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республика крым
россия
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Варвара Скокшина
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму повторно объявили ракетную опасность

МЧС сообщило, что в Крыму повторно объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Первый раз предупреждение продлилось пять минут.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника
Вчера, 11:07
 
Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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