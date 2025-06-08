https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html

В Крыму повторно объявили ракетную опасность

В Крыму повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025

В Крыму повторно объявили ракетную опасность

Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:57:00+03:00

2025-06-08T11:57:00+03:00

2025-06-08T12:00:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Первый раз предупреждение продлилось пять минут.

https://ria.ru/20250608/bpl-2021608892.html

республика крым

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)