https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
В Крыму повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:57:00+03:00
2025-06-08T11:57:00+03:00
2025-06-08T12:00:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность повторно за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Первый раз предупреждение продлилось пять минут.
https://ria.ru/20250608/bpl-2021608892.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
МЧС сообщило, что в Крыму повторно объявили ракетную опасность