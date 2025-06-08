https://ria.ru/20250608/krym-2021615272.html
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:52:00+03:00
2025-06-08T11:52:00+03:00
2025-06-08T12:00:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в воскресенье. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось пять минут.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
МЧС сообщило об отмене ракетной опасности в Крыму