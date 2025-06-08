https://ria.ru/20250608/krym-2021615272.html

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 08.06.2025

В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности

Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:52:00+03:00

2025-06-08T11:52:00+03:00

2025-06-08T12:00:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в воскресенье. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось пять минут.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html

республика крым

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность