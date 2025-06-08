https://ria.ru/20250608/krym-2021611524.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:27:00+03:00

2025-06-08T11:27:00+03:00

2025-06-08T11:59:00+03:00

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250608/zhitel-2021608625.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность