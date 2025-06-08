https://ria.ru/20250608/krasnodar-2021633779.html

В Краснодаре пес напал на свою хозяйку и разорвал другую собаку насмерть

В Краснодаре пес напал на свою хозяйку и разорвал другую собаку насмерть - РИА Новости, 08.06.2025

В Краснодаре пес напал на свою хозяйку и разорвал другую собаку насмерть

Агрессивный пес напал на свою хозяйку во время прогулки и разорвал другую собаку насмерть в Краснодаре, оба животных скончались, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:12:00+03:00

2025-06-08T15:12:00+03:00

2025-06-08T15:12:00+03:00

происшествия

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Агрессивный пес напал на свою хозяйку во время прогулки и разорвал другую собаку насмерть в Краснодаре, оба животных скончались, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. По информации ведомства, вечером седьмого июня на проспекте имени Знаменского во время выгула один из псов напал на другую собаку, которая в результате нападения погибла, после чего переключился на свою хозяйку и вцепился ей в руку. Об этом в полицию сообщили очевидцы происшествия. На помощь краснодарке поспешили прохожие, которые с помощью удушающих приемов смогли убрать животное в сторону. От нехватки кислорода собака скончалась на месте, сообщает пресс-служба. Сообщается, что при даче объяснений владелица агрессивного пса от каких-либо претензий и подачи заявления отказалась. Отмечается также, что собственница второй собаки, которая погибла от нападения, также не стала писать заявление в полицию.

https://ria.ru/20250226/sochi-2001775461.html

краснодар

краснодарский край

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происшествия, краснодар, краснодарский край