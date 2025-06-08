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Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса - РИА Новости, 08.06.2025
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19:13 08.06.2025 (обновлено: 20:24 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/koronavirus-2021659657.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса - РИА Новости, 08.06.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса
В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:13:00+03:00
2025-06-08T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России. &quot;В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости&quot;, — рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре отметили, что в публикации говорится о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов."Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения", — пояснили там.В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. О нем стало известно в феврале 2025 года. Исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы проникать в человеческие клетки."Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным", — рассказали в Роспотребнадзоре.Сейчас единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Его впервые выявили в 2012 году.
https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, китай, nature communications, здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Китай, Nature Communications, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДетская городская поликлиника в Москве
Детская городская поликлиника в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России.
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"В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости", — рассказали в ведомстве.

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В некоторых СМИ появились сообщения о появлении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. В публикациях делается ссылка на статью, опубликованную 28 мая 2025 года в научном журнале Nature Communications. Группа ученых представила результаты своих исследований по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.

В Роспотребнадзоре отметили, что в публикации говорится о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов.
"Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения", — пояснили там.
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В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. О нем стало известно в феврале 2025 года. Исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы проникать в человеческие клетки.
"Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Сейчас единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Его впервые выявили в 2012 году.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКитайNature CommunicationsЗдоровье - Общество
 
 
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