https://ria.ru/20250608/koronavirus-2021659657.html

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса - РИА Новости, 08.06.2025

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса

В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:13:00+03:00

2025-06-08T19:13:00+03:00

2025-06-08T20:24:00+03:00

общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России. "В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости", — рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре отметили, что в публикации говорится о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов."Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения", — пояснили там.В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. О нем стало известно в феврале 2025 года. Исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы проникать в человеческие клетки."Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным", — рассказали в Роспотребнадзоре.Сейчас единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Его впервые выявили в 2012 году.

https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html

https://ria.ru/20250516/kitaj-2017382942.html

https://ria.ru/20250527/koronavirus-2019437522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, китай, nature communications, здоровье - общество