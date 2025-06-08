https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html

СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска

СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска

От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:39:00+03:00

2025-06-08T18:39:00+03:00

2025-06-08T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times."В республиканских кругах не осталось незамеченным, что, когда Трамп и Маск скатились до войны, вице-президент сумел возвыситься над схваткой. <…> На данный момент для всех Вэнс — фаворит, который сохранит "пламя" MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" — лозунг движения Трампа. — Прим. ред.) в 2028 году", — говорится в материале.Автор статьи отметила, что настроения в Вашингтоне меняются очень быстро, что может привести к расколу в республиканской партии и победе демократов на президентских выборах в США в 2028 году.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

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