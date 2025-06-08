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СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
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18:39 08.06.2025 (обновлено: 18:40 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска
От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:39:00+03:00
2025-06-08T18:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times."В республиканских кругах не осталось незамеченным, что, когда Трамп и Маск скатились до войны, вице-президент сумел возвыситься над схваткой. &lt;…&gt; На данный момент для всех Вэнс — фаворит, который сохранит "пламя" MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" — лозунг движения Трампа. — Прим. ред.) в 2028 году", — говорится в материале.Автор статьи отметила, что настроения в Вашингтоне меняются очень быстро, что может привести к расколу в республиканской партии и победе демократов на президентских выборах в США в 2028 году.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, джеймс дэвид вэнс, tesla motors, spacex
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска, Джеймс Дэвид Вэнс, Tesla motors, SpaceX
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска

Sunday Times: от конфликта Трампа и Маска выигрывает вице-президент Вэнс

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times.
"В республиканских кругах не осталось незамеченным, что, когда Трамп и Маск скатились до войны, вице-президент сумел возвыситься над схваткой. <…> На данный момент для всех Вэнс — фаворит, который сохранит "пламя" MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" — лозунг движения Трампа. — Прим. ред.) в 2028 году", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Отключить Украину". СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп
Вчера, 11:25
Автор статьи отметила, что настроения в Вашингтоне меняются очень быстро, что может привести к расколу в республиканской партии и победе демократов на президентских выборах в США в 2028 году.

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
  • На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
Вчера, 06:38
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и МаскаДжеймс Дэвид ВэнсTesla motorsSpaceX
 
 
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