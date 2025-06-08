СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска
Sunday Times: от конфликта Трампа и Маска выигрывает вице-президент Вэнс
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. От конфликта между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Sunday Times.
"В республиканских кругах не осталось незамеченным, что, когда Трамп и Маск скатились до войны, вице-президент сумел возвыситься над схваткой. <…> На данный момент для всех Вэнс — фаворит, который сохранит "пламя" MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" — лозунг движения Трампа. — Прим. ред.) в 2028 году", — говорится в материале.
Автор статьи отметила, что настроения в Вашингтоне меняются очень быстро, что может привести к расколу в республиканской партии и победе демократов на президентских выборах в США в 2028 году.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
- На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
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