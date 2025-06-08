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"Преуменьшить достижения". СМИ раскрыли причину нападок Маска на Трампа - РИА Новости, 08.06.2025
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14:30 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/konflikt-2021628993.html
"Преуменьшить достижения". СМИ раскрыли причину нападок Маска на Трампа
"Преуменьшить достижения". СМИ раскрыли причину нападок Маска на Трампа - РИА Новости, 08.06.2025
"Преуменьшить достижения". СМИ раскрыли причину нападок Маска на Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск мог начать нападки на президента США Дональда Трампа ради мести за преуменьшение его достижений, пишет профессор психологии из... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:30:00+03:00
2025-06-08T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск мог начать нападки на президента США Дональда Трампа ради мести за преуменьшение его достижений, пишет профессор психологии из Университета Эдж Хилл Джефф Битти в статье для издания Conversation."Маску могло показаться, что Трамп пытается преуменьшить его достижения ради политической выгоды, нарушав таким образом пакт взаимного уважения", — говорится в публикации.Как отметил специалист, такая причина может объяснить быстрый переход у Маска от восхищения американским лидером до его презрения.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью".Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021610519.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
"Преуменьшить достижения". СМИ раскрыли причину нападок Маска на Трампа

Conversetion: Маск захотел отомстить Трампу за преуменьшение его достижений

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск мог начать нападки на президента США Дональда Трампа ради мести за преуменьшение его достижений, пишет профессор психологии из Университета Эдж Хилл Джефф Битти в статье для издания Conversation.
«
"Маску могло показаться, что Трамп пытается преуменьшить его достижения ради политической выгоды, нарушав таким образом пакт взаимного уважения", — говорится в публикации.
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Как отметил специалист, такая причина может объяснить быстрый переход у Маска от восхищения американским лидером до его презрения.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью".
Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и Маска
 
 
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