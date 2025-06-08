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Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека - РИА Новости, 08.06.2025
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
Ещё два человека пострадали во время нападения на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:00:00+03:00
2025-06-08T05:00:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Ещё два человека пострадали во время нападения на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану."Ещё два человека были ранены, это мужчина и женщина", - приводит издание его слова.Глава полиции подтвердил, что пострадал и сам нападавший, у него ранение ноги.Ранее Bluradio сообщило, что в субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Позже Bluradio со ссылкой на источники сообщило, что сенатор находится в критическом состоянии.Предполагаемый преступник был задержан, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.Урибе хотел стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026 году.
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в мире, колумбия, богота
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
El Tiempo: во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека