https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html

Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора

Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора - РИА Новости, 08.06.2025

Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора

Министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проведет срочное совещание с полицией и военными после нападения на сенатора Мигеля Урибе Турбая. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:11:00+03:00

2025-06-08T03:11:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проведет срочное совещание с полицией и военными после нападения на сенатора Мигеля Урибе Турбая. Вечером в субботу неизвестные выстрелили в сенатора во время публичного заявления. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет. "Я осуждаю нападение на Мигеля Урибе. Покушение на жизнь политика - это нападение на страны и демократию", - написал министр в X. Он отметил, что уже приказал вооруженным силам, полиции и службе разведки Колумбии срочно прояснить ситуацию. "В ближайшие минуты мы проведем срочное совещание с военным и полицейским руководством , чтобы определить стратегию действий", - добавил министр. В свою очередь администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных.

https://ria.ru/20250418/kolumbija-2011967422.html

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