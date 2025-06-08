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Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора - РИА Новости, 08.06.2025
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03:11 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html
Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора
Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора - РИА Новости, 08.06.2025
Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора
Министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проведет срочное совещание с полицией и военными после нападения на сенатора Мигеля Урибе Турбая. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:11:00+03:00
2025-06-08T03:11:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проведет срочное совещание с полицией и военными после нападения на сенатора Мигеля Урибе Турбая. Вечером в субботу неизвестные выстрелили в сенатора во время публичного заявления. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет. "Я осуждаю нападение на Мигеля Урибе. Покушение на жизнь политика - это нападение на страны и демократию", - написал министр в X. Он отметил, что уже приказал вооруженным силам, полиции и службе разведки Колумбии срочно прояснить ситуацию. "В ближайшие минуты мы проведем срочное совещание с военным и полицейским руководством , чтобы определить стратегию действий", - добавил министр. В свою очередь администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных.
https://ria.ru/20250418/kolumbija-2011967422.html
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в мире, колумбия
В мире, Колумбия
Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора

Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора Урибе

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил, что проведет срочное совещание с полицией и военными после нападения на сенатора Мигеля Урибе Турбая.
Вечером в субботу неизвестные выстрелили в сенатора во время публичного заявления. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет.
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"Я осуждаю нападение на Мигеля Урибе. Покушение на жизнь политика - это нападение на страны и демократию", - написал министр в X.
Он отметил, что уже приказал вооруженным силам, полиции и службе разведки Колумбии срочно прояснить ситуацию.
"В ближайшие минуты мы проведем срочное совещание с военным и полицейским руководством , чтобы определить стратегию действий", - добавил министр.
В свою очередь администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных.
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