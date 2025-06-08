https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021580635.html

СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении

СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении

Колумбийский сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению в Боготе, у него пулевое ранение, сообщило Bluradio. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:24:00+03:00

2025-06-08T02:24:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению в Боготе, у него пулевое ранение, сообщило Bluradio."Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента (В 2026 году — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении.Инцидент произошел во время выступления сенатора в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины.По данным источников радиостанции, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.Стрелявшего, как сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан, задержали. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток, его ранили охранники Урибе.Администрация президента Колумбии призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование и найти ответственных.

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