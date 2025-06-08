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СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении - РИА Новости, 08.06.2025
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02:24 08.06.2025 (обновлено: 04:42 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021580635.html
СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении
СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении
Колумбийский сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению в Боготе, у него пулевое ранение, сообщило Bluradio. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:24:00+03:00
2025-06-08T04:42:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению в Боготе, у него пулевое ранение, сообщило Bluradio."Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента (В 2026 году — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении.Инцидент произошел во время выступления сенатора в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины.По данным источников радиостанции, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.Стрелявшего, как сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан, задержали. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток, его ранили охранники Урибе.Администрация президента Колумбии призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование и найти ответственных.
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в мире, колумбия, богота
В мире, Колумбия, Богота
СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении

Bluradio: кандидата в президенты Колумбии Урибе ранили при нападении

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению в Боготе, у него пулевое ранение, сообщило Bluradio.
«
"Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента (В 2026 году — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел во время выступления сенатора в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины.
По данным источников радиостанции, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.
Стрелявшего, как сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан, задержали. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток, его ранили охранники Урибе.
Администрация президента Колумбии призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование и найти ответственных.
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