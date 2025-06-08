https://ria.ru/20250608/kolumbija-2021647799.html
В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2025
В Колумбии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Колумбии, сообщает Колумбийская геологическая служба. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:58:00+03:00
2025-06-08T16:58:00+03:00
2025-06-08T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Колумбии, сообщает Колумбийская геологическая служба. "Землетрясение ... магнитудой 6.5 (произошло - ред.) в 08.08 утра (16.08 мск)... в Паратебуэно, Кундинамарка", - говорится в сообщении ведомства. Радиостанция Blu Radio отмечает, что информации о погибших и раненых нет, а также сообщает, что толчки ощущались в нескольких городах страны, включая столицу Боготу, где проводятся эвакуационные мероприятия.
https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, богота
В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,5