https://ria.ru/20250608/kolumbija-2021647799.html

В Колумбии произошло землетрясение

В Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2025

В Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Колумбии, сообщает Колумбийская геологическая служба. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:58:00+03:00

2025-06-08T16:58:00+03:00

2025-06-08T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Колумбии, сообщает Колумбийская геологическая служба. "Землетрясение ... магнитудой 6.5 (произошло - ред.) в 08.08 утра (16.08 мск)... в Паратебуэно, Кундинамарка", - говорится в сообщении ведомства. Радиостанция Blu Radio отмечает, что информации о погибших и раненых нет, а также сообщает, что толчки ощущались в нескольких городах страны, включая столицу Боготу, где проводятся эвакуационные мероприятия.

https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колумбия, богота