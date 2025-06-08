https://ria.ru/20250608/koloniya-2021589733.html

Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии - РИА Новости, 08.06.2025

Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Осужденные украинские боевики получают качественное трехразовое питание, передает корреспондент РИА Новости, побывавшей в исправительной колонии УФСИН по... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T07:21:00+03:00

2025-06-08T07:21:00+03:00

2025-06-08T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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МОРДОВИЯ, 8 июн - РИА Новости. Осужденные украинские боевики получают качественное трехразовое питание, передает корреспондент РИА Новости, побывавшей в исправительной колонии УФСИН по Республике Мордовия. Корреспондент РИА Новости посетил колонию, пообщался с ее руководством и самими осужденными боевиками. "В колонии организовано трехразовое питание. С перерывами не более семи часов между приемами пищи", - заявил РИА Новости заместитель начальника колонии Александр Чудаков, курирующий тыловую службу. По его словам, на завтрак осужденные получают в основном каши, на обед - суп и мясо с гарниром. На ужин рыба. Корреспондент РИА Новости попробовал типичный обед в колонии - он состоял из ленинградского рассольника и сосиски с квашенными овощами. По вкусу это обычный обед в типичной заводской столовой. Замначальника колонии Чудаков показал также кухню, на которой работают осужденные, имеющие соответствующую специальность. "Все работники столовой прошли медицинское обследование, имеют медицинскую книжку, обучались в профессиональном училище", - заверил он корреспондента РИА Новости. Осужденные боевики, с которыми поговорил корреспондент в колонии, заверили, что получают все необходимое питание. Кроме того, они могут самостоятельно покупать что-то дополнительное на деньги, которые зарабатывают на производстве в колонии - например, сахар, конфеты, сгущенное молоко, приправы, чай, сигареты. В камере есть кипятильник, питьевая вода. "Хорошо (кормят). Хватает. Сегодня (была на завтрак) каша гречневая. Вообще не жалуюсь - и сладкая, и полезная", - заверил осужденный Денис Рашпля.

https://ria.ru/20250607/nakazanie-2021466706.html

https://ria.ru/20250403/vsu-2009129285.html

https://ria.ru/20250607/koloniya-2021459500.html

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