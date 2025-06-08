https://ria.ru/20250608/klesch-2021582154.html
Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач
Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач - РИА Новости, 08.06.2025
Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач
Клещи могут обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров благодаря специализированному сенсорному органу, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:11:00+03:00
2025-06-08T03:11:00+03:00
2025-06-08T03:11:00+03:00
общество
клещ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Клещи могут обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров благодаря специализированному сенсорному органу, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин. "Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган, реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров", - рассказал Маталин. Он уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках. "Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся на середину апреля – конец мая и август–сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне–июле", - добавил специалист. По словам врача, наиболее благоприятной для клещей является температура плюс 18 градусов при относительной влажности воздуха 80%.
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
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общество, клещ
Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач
Врач Маталин: клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Клещи могут обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров благодаря специализированному сенсорному органу, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин.
"Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган, реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров", - рассказал Маталин.
Он уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках.
"Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся на середину апреля – конец мая и август–сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне–июле", - добавил специалист.
По словам врача, наиболее благоприятной для клещей является температура плюс 18 градусов при относительной влажности воздуха 80%.