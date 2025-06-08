https://ria.ru/20250608/kitay-2021659377.html

КНР подняла вопрос о рабочем канале связи с США по экспорту, пишут СМИ

КНР подняла вопрос о рабочем канале связи с США по экспорту, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025

КНР подняла вопрос о рабочем канале связи с США по экспорту, пишут СМИ

Китайская команда по переговорам с США подняла вопрос о создании рабочего канала связи с Вашингтонам по вопросам экспортного контроля, сообщает издание Wall... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:06:00+03:00

2025-06-08T19:06:00+03:00

2025-06-08T19:06:00+03:00

технологии

сша

китай

вашингтон (штат)

дональд трамп

huawei technologies

google

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Китайская команда по переговорам с США подняла вопрос о создании рабочего канала связи с Вашингтонам по вопросам экспортного контроля, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Последние несколько лет высокопоставленные китайские чиновники неоднократно жаловались на отсутствие рабочего канала связи с Вашингтоном по вопросам экспортного контроля... Недавно Ли Чэнган, высокопоставленный член переговорной команды, вновь поднял этот вопрос во время встречи с (торговым представителем США Джеймисоном - ред.) Гриром в кулуарах многосторонней встречи в Южной Корее в мае", - говорится в материале издания. Газета также пишет о неоднозначной реакции в США на решение американского минторга выпустить руководство с предостережением от использования чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei. Как сообщили газете источники, близкие к Белому дому, это предупреждение озадачило даже некоторых членов администрации президента США Дональда Трампа, а чиновники минфина и управления торгового представителя Штатов были из-за него "раздосадованы". Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://ria.ru/20250607/kitay-2021573056.html

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html

сша

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, huawei technologies, google, в мире