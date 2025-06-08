КНР подняла вопрос о рабочем канале связи с США по экспорту, пишут СМИ
WSJ: Китай поднял вопрос о создании рабочего канала связи с США по экспорту
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Китайская команда по переговорам с США подняла вопрос о создании рабочего канала связи с Вашингтонам по вопросам экспортного контроля, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Последние несколько лет высокопоставленные китайские чиновники неоднократно жаловались на отсутствие рабочего канала связи с Вашингтоном по вопросам экспортного контроля... Недавно Ли Чэнган, высокопоставленный член переговорной команды, вновь поднял этот вопрос во время встречи с (торговым представителем США Джеймисоном - ред.) Гриром в кулуарах многосторонней встречи в Южной Корее в мае", - говорится в материале издания.
Газета также пишет о неоднозначной реакции в США на решение американского минторга выпустить руководство с предостережением от использования чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei. Как сообщили газете источники, близкие к Белому дому, это предупреждение озадачило даже некоторых членов администрации президента США Дональда Трампа, а чиновники минфина и управления торгового представителя Штатов были из-за него "раздосадованы".
Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.