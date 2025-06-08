https://ria.ru/20250608/kinolog-2021583130.html

Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки

Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки - РИА Новости, 08.06.2025

Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки

Необходимость физических нагрузок для собаки понимают почти все владельцы, но для полноценного развития и здоровья питомца важно не забывать и о эмоциональной... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:49:00+03:00

2025-06-08T03:49:00+03:00

2025-06-08T03:49:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Необходимость физических нагрузок для собаки понимают почти все владельцы, но для полноценного развития и здоровья питомца важно не забывать и о эмоциональной стимуляции животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Нам кажется, что стресс у собаки должен быть вызван какой-то причиной, но на самом деле нарушения могут быть связаны даже с продолжительной скукой, из-за которой питомец может впасть в депрессию. В целом, в случае людей всё аналогично – наш мозг нуждается в впечатлениях. Собака также должна их получать в достаточной мере", - сказал Голубев. В первую очередь, он уточнил, что собаке недостаточно просто прогулок несколько раз в день. В идеале они должны сопровождаться разнообразным ландшафтом, а если это сложно сделать в городе, на помощь могут прийти специализированные площадки. Если питомец гиперактивен и ему явно не хватает нагрузок, специалисты советуют отвести его в фитнес-центр для собак, рассказал кинолог. Там собака сможет освоить новые занятия, даже водную беговую дорожку. При этом он призвал помнить, что некоторые породы не нуждаются в чрезмерных нагрузках, и им достаточно непродолжительной, но качественной прогулки и, возможно, бега за мячиком. Также Голубев отметил, что недостаточная активность опасна для животного, потому что может привести к проблемам с лишним весом, что сокращает продолжительность жизни питомца, а также к различным заболеваниям. Кроме того, он подчеркнул, что мозг собаки почти всегда нуждается в новой информации, большую часть которой она получает благодаря обонянию. Поэтому во время прогулок важно давать возможность питомцу как следует обнюхать все столбы, фонари и бордюры. При этом ситуацию нужно мягко контролировать и избегать опасных мест вроде мусорных баков. Маршрут стоит регулярно менять, чтобы животному не приедалась монотонность пути. "Также собаке вредна постоянная скука. В часы, когда она не отдыхает, важно стараться проводить как можно больше времени вместе, играть и заниматься дрессировкой. Можно попробовать приобрести специальные интеллектуальные игрушки для питомцев: для начала достаточно одной. Когда собака освоит её, можно переходить к следующей", - добавил президент РКФ. Он призвал соблюдать баланс в тренировках для питомца. Чрезмерная физическая активность приведёт к усталости и даже травмам, а переизбыток эмоций может стать причиной перевозбуждения и зумиса (приступа внезапной чрезмерной активности) у питомца. В то же время, важно ориентироваться на индивидуальные особенности питомца и состояние его здоровья. При плохом самочувствии собаке, напротив, необходим покой и отдых от лишней информации, обратил внимание Голубев.​

https://ria.ru/20250601/kinolog-2020213046.html

https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html

https://ria.ru/20250518/kinolog-2017641678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)