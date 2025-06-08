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Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ

Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ

Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ заявила РИА Новости, что у Киева нет денег на... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:12:00+03:00

2025-06-08T21:12:00+03:00

2025-06-08T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ заявила РИА Новости, что у Киева нет денег на то, чтобы выплатить компенсации всем семьям погибших, а Запад не хочет финансировать это. Ранее иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "Мое предположение в том, что (Владимир) Зеленский должен заплатить около трех тысяч долларов (каждой) семье за солдата. Представьте, что будет, если они заберут все шесть тысяч тел, и умножьте это. Вероятно, у них нет денег. И Запад, такой как ЕС, вероятно, тоже не хочет финансировать это", - заявила журналистка. В субботу помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир мединский, вооруженные силы украины, евросоюз