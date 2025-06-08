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Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 08.06.2025 (обновлено: 21:22 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/kiev-2021673102.html
Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ
Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ
Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ заявила РИА Новости, что у Киева нет денег на... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:12:00+03:00
2025-06-08T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир мединский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ заявила РИА Новости, что у Киева нет денег на то, чтобы выплатить компенсации всем семьям погибших, а Запад не хочет финансировать это. Ранее иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "Мое предположение в том, что (Владимир) Зеленский должен заплатить около трех тысяч долларов (каждой) семье за солдата. Представьте, что будет, если они заберут все шесть тысяч тел, и умножьте это. Вероятно, у них нет денег. И Запад, такой как ЕС, вероятно, тоже не хочет финансировать это", - заявила журналистка. В субботу помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир мединский, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Нидерландская журналистка высказалась о ситуации с телами военных ВСУ

Журналистка Ван Дер Энде: у Киева нет денег на компенсации семьям погибших

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ заявила РИА Новости, что у Киева нет денег на то, чтобы выплатить компенсации всем семьям погибших, а Запад не хочет финансировать это.
Ранее иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне.
"Мое предположение в том, что (Владимир) Зеленский должен заплатить около трех тысяч долларов (каждой) семье за солдата. Представьте, что будет, если они заберут все шесть тысяч тел, и умножьте это. Вероятно, у них нет денег. И Запад, такой как ЕС, вероятно, тоже не хочет финансировать это", - заявила журналистка.
В субботу помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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