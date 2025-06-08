https://ria.ru/20250608/kiev-2021635667.html
Женщин на Украине призвали готовиться к мобилизации
Женщин на Украине призвали готовиться к мобилизации - РИА Новости, 08.06.2025
Женщин на Украине призвали готовиться к мобилизации
Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:29:00+03:00
2025-06-08T15:29:00+03:00
2025-06-08T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. "Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации - ред.). Вообще все взрослое население. Без исключения", - заявила Берлинская в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live". Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых. Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Тогдашний главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250604/kiev-2020805443.html
https://ria.ru/20250429/vsu-2014192844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Женщин на Украине призвали готовиться к мобилизации
Всех взрослых жителей Украины, включая женщин, призвали готовиться к мобилизации
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
"Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации - ред.). Вообще все взрослое население. Без исключения", - заявила Берлинская в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live".
Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.
Член комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ
. Тогдашний главком ВСУ Александр Сырский
19 января признал, что проводимая на Украине
мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.