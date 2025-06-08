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Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес - РИА Новости, 08.06.2025
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06:11 08.06.2025 (обновлено: 06:25 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/khegset-2021587954.html
Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес
Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес - РИА Новости, 08.06.2025
Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес
Министр обороны США Пит Хегсет не исключил в соцсети Х возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты на фоне протестов против рейда по поиску нелегальных... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:11:00+03:00
2025-06-08T06:25:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил в соцсети Х возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты на фоне протестов против рейда по поиску нелегальных мигрантов.Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ввод в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. "Министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон - они приведены в состояние повышенной готовности", — написал Хегсет . Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.* движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250608/ssha-2021582985.html
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, пит хегсет, дональд трамп, гэвин ньюсом
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Хегсет: в Лос-Анджелес могут отправить военных Корпуса морской пехоты

© AP Photo / Virginia MayoПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил в соцсети Х возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты на фоне протестов против рейда по поиску нелегальных мигрантов.
Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ввод в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
03:47
"Министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон - они приведены в состояние повышенной готовности", — написал Хегсет .
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.
* движение признано экстремистским и запрещено в России
Военнослужащие национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов
05:14
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияПит ХегсетДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
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