https://ria.ru/20250608/khegset-2021587954.html

Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес - РИА Новости, 08.06.2025

Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил в соцсети Х возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты на фоне протестов против рейда по поиску нелегальных... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:11:00+03:00

2025-06-08T06:11:00+03:00

2025-06-08T06:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил в соцсети Х возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты на фоне протестов против рейда по поиску нелегальных мигрантов.Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ввод в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. "Министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон - они приведены в состояние повышенной готовности", — написал Хегсет . Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.* движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250608/ssha-2021582985.html

https://ria.ru/20250608/los-andzheles-2021586539.html

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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, пит хегсет, дональд трамп, гэвин ньюсом