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"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми - РИА Новости, 08.06.2025
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14:42 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/kandidat-2021629870.html
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми - РИА Новости, 08.06.2025
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми
Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:42:00+03:00
2025-06-08T14:42:00+03:00
политика
республика коми
еврейская автономная область
россия
ростислав гольдштейн
владимир якушев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии. В ЕР отметили, что решение приняли делегаты конференции реготделения партии. "Ростислава Эрнстовича знаю по работе в Государственной Думе, губернатором Еврейской автономной области, как человека целеустремленного, умеющего ставить задачи и решать их предметно и эффективно. Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона. А те задачи, которые стоят перед Республикой Коми, понятны Ростиславу Эрнстовичу. Он, как человек опытный, прошедший путь регионального управления, понимает, как с ними работать", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева. В свою очередь же Гольдштейн отметил, что президент поставил перед ним задачу создать в Коми форпост опережающего развития Русского Севера. "У нас есть команда настоящих патриотов, способных эту задачу выполнить — от молодых специалистов до ветеранов СВО, от учителей до предпринимателей. Наша программа — это возвращение Коми статуса региона, которым можно гордиться и в котором хочется жить. Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее", - цитирует пресс-служба Гольдштейна. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Гольдштейну возглавить республику Коми.
https://ria.ru/20200914/goldshteyn-1577079912.html
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политика, республика коми, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн, владимир якушев, владимир путин, единая россия
Политика, Республика Коми, Еврейская автономная область, Россия, Ростислав Гольдштейн, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми

ЕР выдвинула Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии.
В ЕР отметили, что решение приняли делегаты конференции реготделения партии.
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на церемонии инаугурации в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Биография Ростислава Гольдштейна
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«
"Ростислава Эрнстовича знаю по работе в Государственной Думе, губернатором Еврейской автономной области, как человека целеустремленного, умеющего ставить задачи и решать их предметно и эффективно. Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона. А те задачи, которые стоят перед Республикой Коми, понятны Ростиславу Эрнстовичу. Он, как человек опытный, прошедший путь регионального управления, понимает, как с ними работать", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В свою очередь же Гольдштейн отметил, что президент поставил перед ним задачу создать в Коми форпост опережающего развития Русского Севера.
"У нас есть команда настоящих патриотов, способных эту задачу выполнить — от молодых специалистов до ветеранов СВО, от учителей до предпринимателей. Наша программа — это возвращение Коми статуса региона, которым можно гордиться и в котором хочется жить. Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее", - цитирует пресс-служба Гольдштейна.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Гольдштейну возглавить республику Коми.
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ПолитикаРеспублика КомиЕврейская автономная областьРоссияРостислав ГольдштейнВладимир ЯкушевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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