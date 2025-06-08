https://ria.ru/20250608/kandidat-2021629870.html

"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми

"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми - РИА Новости, 08.06.2025

"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми

Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:42:00+03:00

2025-06-08T14:42:00+03:00

2025-06-08T14:42:00+03:00

политика

республика коми

еврейская автономная область

россия

ростислав гольдштейн

владимир якушев

владимир путин

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_5ccaaf3309ecd5f44c1f2a2fb49079ab.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии. В ЕР отметили, что решение приняли делегаты конференции реготделения партии. "Ростислава Эрнстовича знаю по работе в Государственной Думе, губернатором Еврейской автономной области, как человека целеустремленного, умеющего ставить задачи и решать их предметно и эффективно. Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона. А те задачи, которые стоят перед Республикой Коми, понятны Ростиславу Эрнстовичу. Он, как человек опытный, прошедший путь регионального управления, понимает, как с ними работать", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева. В свою очередь же Гольдштейн отметил, что президент поставил перед ним задачу создать в Коми форпост опережающего развития Русского Севера. "У нас есть команда настоящих патриотов, способных эту задачу выполнить — от молодых специалистов до ветеранов СВО, от учителей до предпринимателей. Наша программа — это возвращение Коми статуса региона, которым можно гордиться и в котором хочется жить. Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее", - цитирует пресс-служба Гольдштейна. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Гольдштейну возглавить республику Коми.

https://ria.ru/20200914/goldshteyn-1577079912.html

https://ria.ru/20241219/goldshteyn-1990107453.html

республика коми

еврейская автономная область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, республика коми, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн, владимир якушев, владимир путин, единая россия