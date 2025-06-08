"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми
ЕР выдвинула Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми, сообщили в пресс-службе партии.
В ЕР отметили, что решение приняли делегаты конференции реготделения партии.
Биография Ростислава Гольдштейна
14 сентября 2020, 02:45
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"Ростислава Эрнстовича знаю по работе в Государственной Думе, губернатором Еврейской автономной области, как человека целеустремленного, умеющего ставить задачи и решать их предметно и эффективно. Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона. А те задачи, которые стоят перед Республикой Коми, понятны Ростиславу Эрнстовичу. Он, как человек опытный, прошедший путь регионального управления, понимает, как с ними работать", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В свою очередь же Гольдштейн отметил, что президент поставил перед ним задачу создать в Коми форпост опережающего развития Русского Севера.
"У нас есть команда настоящих патриотов, способных эту задачу выполнить — от молодых специалистов до ветеранов СВО, от учителей до предпринимателей. Наша программа — это возвращение Коми статуса региона, которым можно гордиться и в котором хочется жить. Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее", - цитирует пресс-служба Гольдштейна.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Гольдштейну возглавить республику Коми.
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