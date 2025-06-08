https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме - РИА Новости, 08.06.2025
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме
Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:26:00+03:00
2025-06-08T08:26:00+03:00
2025-06-08T08:26:00+03:00
общество
россия
анастасия билялова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы. Школьная форма... не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", - рассказала юрист. Она отметила, что такую продукцию будет нельзя маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ, а также в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание.
https://ria.ru/20250527/shtraf-2019382697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анастасия билялова
Общество, Россия, Анастасия Билялова
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме
Юрист Билялова: на школьной форме не должно быть запрещенной в России символики