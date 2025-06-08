https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html

Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме

Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме - РИА Новости, 08.06.2025

Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме

Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:26:00+03:00

2025-06-08T08:26:00+03:00

2025-06-08T08:26:00+03:00

общество

россия

анастасия билялова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы. Школьная форма... не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", - рассказала юрист. Она отметила, что такую продукцию будет нельзя маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ, а также в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание.

https://ria.ru/20250527/shtraf-2019382697.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анастасия билялова