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Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме - РИА Новости, 08.06.2025
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08:26 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме - РИА Новости, 08.06.2025
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме
Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:26:00+03:00
2025-06-08T08:26:00+03:00
общество
россия
анастасия билялова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы. Школьная форма... не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", - рассказала юрист. Она отметила, что такую продукцию будет нельзя маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ, а также в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание.
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общество, россия, анастасия билялова
Общество, Россия, Анастасия Билялова
Юрист рассказала о наказании за запрещенную символику на школьной форме

Юрист Билялова: на школьной форме не должно быть запрещенной в России символики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка школьников к учебному году. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенных в России символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
"Школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы. Школьная форма... не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", - рассказала юрист.
Она отметила, что такую продукцию будет нельзя маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ, а также в зависимости от символики может быть даже уголовное наказание.
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