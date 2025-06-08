https://ria.ru/20250608/isk-2021586781.html

Осужденный за госизмену основатель Group-IB подал шесть исков к колонии

Осужденный за госизмену основатель Group-IB подал шесть исков к колонии - РИА Новости, 08.06.2025

Осужденный за госизмену основатель Group-IB подал шесть исков к колонии

Осужденный в России за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков подал шесть исков к исправительной колонии, где отбывает наказание, среди РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:26:00+03:00

2025-06-08T05:26:00+03:00

2025-06-08T05:26:00+03:00

происшествия

россия

красноярск

илья сачков

group-ib

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Осужденный в России за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков подал шесть исков к исправительной колонии, где отбывает наказание, среди которых жалоба на заключение в штрафной изолятор и недопуск женщины на длительное свидание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Первый иск Сачков подал в суд Красноярска в начале 2025 года из-за недопуска женщины на длительное свидание с ним, однако позднее отозвал заявление "в связи с добровольным удовлетворением требований", указано в материалах. Там же говорится, что вскоре осужденный подал ещё один иск, в котором оспаривал постановление о выдворении в штрафной изолятор на трое суток за нарушение внутреннего распорядка. Сачков пояснил суду, что его наказали за отсутствие в комнате воспитательной работы, однако его вины в данном проступке не имеется, поскольку в этот день не передавалось радиосообщение о необходимости пройти в комнату для просмотра видеороликов по воспитательной работе, дневальный об этом также не сообщил, а часы в отрядах показывают разное время. Представитель колонии, в свою очередь, пояснил суду, что Сачков ознакомлен с правилами внутреннего распорядка и расписанием, а за состоянием часов в отряде, где находится мужчина, ежедневно следят сотрудники колонии. Суд отказал заявителю в удовлетворении иска, говорится в материалах. Сачков направил в суд ещё четыре иска, однако суть их требований неизвестна. Один из них был отклонен, другие пока не рассмотрены, уточняется в материалах. В июле 2023 года Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима. В октябре того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбывания наказания. Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году Сачков по заданию иностранной разведслужбы передал её представителям секретные сведения. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).

https://ria.ru/20250603/rodstvennitsa-2020578780.html

https://ria.ru/20250530/sud-2019895495.html

https://ria.ru/20250512/amirov-2016411104.html

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происшествия, россия, красноярск, илья сачков, group-ib, московский городской суд, генеральная прокуратура рф