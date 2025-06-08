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В Иране заявили о возможном укреплении наступательного потенциала - РИА Новости, 08.06.2025
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23:13 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/iran-2021681378.html
В Иране заявили о возможном укреплении наступательного потенциала
В Иране заявили о возможном укреплении наступательного потенциала - РИА Новости, 08.06.2025
В Иране заявили о возможном укреплении наступательного потенциала
Власти Ирана могут укрепить военно-наступательный потенциал республики за счет документов об атомной сфере, добытых иранской разведкой в Израиле, заявил в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:13:00+03:00
2025-06-08T23:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Власти Ирана могут укрепить военно-наступательный потенциал республики за счет документов об атомной сфере, добытых иранской разведкой в Израиле, заявил в воскресенье министр информации (разведки) Ирана Эсмаил Хатиб. Ранее, согласно иранскому госагентству Tasnim, министерство информации (разведки) Ирана добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны. "Были получены и переданы (в Иран – ред.) полные документы о ядерной сфере, а также документы, связанные с США, странами Европы и другими государствами. Среди полученных разведкой документов есть и такие, которые укрепят наступательные возможности государства", - сказал Хатиб, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Он отметил, что в Израиле силами агентуры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) была добыта "целя сокровищница разведывательной информации" из тысячи военно-стратегических и научных документов, связанных с атомной сферой. По его словам, иранские власти приняли решение опубликовать ряд добытых документов в СМИ, это может произойти в самое ближайшее время.
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в мире, иран, израиль, сша
В мире, Иран, Израиль, США
В Иране заявили о возможном укреплении наступательного потенциала

Глава разведки Хатиб: Иран добыл документы об атомной сфере в Израиле

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Власти Ирана могут укрепить военно-наступательный потенциал республики за счет документов об атомной сфере, добытых иранской разведкой в Израиле, заявил в воскресенье министр информации (разведки) Ирана Эсмаил Хатиб.
Ранее, согласно иранскому госагентству Tasnim, министерство информации (разведки) Ирана добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны.
"Были получены и переданы (в Иран – ред.) полные документы о ядерной сфере, а также документы, связанные с США, странами Европы и другими государствами. Среди полученных разведкой документов есть и такие, которые укрепят наступательные возможности государства", - сказал Хатиб, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Он отметил, что в Израиле силами агентуры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) была добыта "целя сокровищница разведывательной информации" из тысячи военно-стратегических и научных документов, связанных с атомной сферой. По его словам, иранские власти приняли решение опубликовать ряд добытых документов в СМИ, это может произойти в самое ближайшее время.
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