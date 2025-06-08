Тегеран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ
Иран сократит сотрудничество с МАГАТЭ, если оно примет антииранскую резолюцию
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
«
"Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор", - сказал Камалванди, его слова приводит иранское агентство IRNA.
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
31 мая, 14:06
Заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет на предстоящей неделе.
Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
Иранский МИД в ответ назвал доклад агентства "политизированным" и выразил протест против его содержания. Он подчеркнул, что "места в военной доктрине Ирана для ядерного оружия нет", а также нет ни одного международного ограничения для развития в Иране собственной ядерной энергетики в мирных целях. МИД Ирана также указал на то, что вся ядерная деятельность страны находилась под надзором МАГАТЭ, была полностью "прозрачна" и что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".