https://ria.ru/20250608/iran-2021681006.html

Тегеран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 08.06.2025

Тегеран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T23:05:00+03:00

2025-06-08T23:05:00+03:00

2025-06-08T23:31:00+03:00

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бехруз камалванди

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ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди."Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор", - сказал Камалванди, его слова приводит иранское агентство IRNA.Ранее агентство Рейтер сообщало, что западные державы готовятся к тому, чтобы на следующем ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению впервые за почти 20 лет.Заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет на предстоящей неделе.Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".Иранский МИД в ответ назвал доклад агентства "политизированным" и выразил протест против его содержания. Он подчеркнул, что "места в военной доктрине Ирана для ядерного оружия нет", а также нет ни одного международного ограничения для развития в Иране собственной ядерной энергетики в мирных целях. МИД Ирана также указал на то, что вся ядерная деятельность страны находилась под надзором МАГАТЭ, была полностью "прозрачна" и что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".

https://ria.ru/20250531/magate-2020131211.html

https://ria.ru/20250604/iran-2020770049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), магатэ, иран, бехруз камалванди