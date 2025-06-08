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В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета - РИА Новости, 08.06.2025
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета
Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области в течении двух суток стали регламентные работы и тестирование оборудования, написал в своем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:48:00+03:00
2025-06-08T20:48:00+03:00
2025-06-08T20:48:00+03:00
общество
технологии
омская область
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области в течении двух суток стали регламентные работы и тестирование оборудования, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Мобильный интернет в Омске отсутствует уже вторые сутки. Изначально перебои наблюдались у мобильных операторов T2 и Yota. Затем интернет начал пропадать у пользователей "Билайн" и "Мегафон". "Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ", - написал Хоценко. Мобильные операторы начали отвечать на жалобы омичей в социальных сетях. По их информации, сбой произошел по независящим от них причинам. Они посоветовали пользоваться Wi-Fi и принесли извинения за неудобства. В группе T2 в соцсети "ВКонтакте" ответили одному из пользователей, что сроки ограничений пока не известны. "Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G (или только 4G/только 3G), а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас, как от оператора. Пожалуйста, подождите", - написали в сообществе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, технологии, омская область, омск, виталий хоценко, yota, билайн, мегафон
Общество, Технологии, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Yota, Билайн, Мегафон
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета
Хоценко объяснил сбой в работе мобильного интернета в Омской области техработами