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В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета - РИА Новости, 08.06.2025
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20:48 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/internet-2021669379.html
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета - РИА Новости, 08.06.2025
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета
Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области в течении двух суток стали регламентные работы и тестирование оборудования, написал в своем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:48:00+03:00
2025-06-08T20:48:00+03:00
общество
технологии
омская область
омск
виталий хоценко
yota
билайн
мегафон
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области в течении двух суток стали регламентные работы и тестирование оборудования, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Мобильный интернет в Омске отсутствует уже вторые сутки. Изначально перебои наблюдались у мобильных операторов T2 и Yota. Затем интернет начал пропадать у пользователей "Билайн" и "Мегафон". "Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ", - написал Хоценко. Мобильные операторы начали отвечать на жалобы омичей в социальных сетях. По их информации, сбой произошел по независящим от них причинам. Они посоветовали пользоваться Wi-Fi и принесли извинения за неудобства. В группе T2 в соцсети "ВКонтакте" ответили одному из пользователей, что сроки ограничений пока не известны. "Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G (или только 4G/только 3G), а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас, как от оператора. Пожалуйста, подождите", - написали в сообществе.
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общество, технологии, омская область, омск, виталий хоценко, yota, билайн, мегафон
Общество, Технологии, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Yota, Билайн, Мегафон
В Омской области объяснили отсутствие мобильного интернета

Хоценко объяснил сбой в работе мобильного интернета в Омской области техработами

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Причиной отсутствия мобильного интернета в Омской области в течении двух суток стали регламентные работы и тестирование оборудования, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Мобильный интернет в Омске отсутствует уже вторые сутки. Изначально перебои наблюдались у мобильных операторов T2 и Yota. Затем интернет начал пропадать у пользователей "Билайн" и "Мегафон".
«
"Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ", - написал Хоценко.
Мобильные операторы начали отвечать на жалобы омичей в социальных сетях. По их информации, сбой произошел по независящим от них причинам. Они посоветовали пользоваться Wi-Fi и принесли извинения за неудобства. В группе T2 в соцсети "ВКонтакте" ответили одному из пользователей, что сроки ограничений пока не известны.
"Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G (или только 4G/только 3G), а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас, как от оператора. Пожалуйста, подождите", - написали в сообществе.
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ОбществоТехнологииОмская областьОмскВиталий ХоценкоYotaБилайнМегафон
 
 
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