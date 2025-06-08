Депутат Ивлев назвал отказ Киева забирать тела военных дикостью
Депутат Ивлев назвал отказ Киева забирать тела украинских военных дикостью
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал дикостью отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ.
"Похоже, что киевскому режиму солдаты нужны только на убой и совершено отсутствует забота о раненых и тем более о погибших. Такое дикое отношение к своим военным полностью противоречит договоренностям в Стамбуле, игнорирует Женевские конвенции 1949 года о раненых, военнопленных и больных из состава вооруженных сил, которые являются базовыми документами международного гуманитарного права", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, отказ забирать тела военнослужащих является прямым следствием дистанцирования киевского режима от традиций, заложенных Русской православной церковью с древнейших времен.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.