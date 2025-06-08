В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных
Депутат Белик: картина минимальных потерь ВСУ, выстроенная Киевом, рухнула
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Украина получила "удар под дых" предложением вернуть тела погибших солдат ВСУ. Вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической "вилке" - принять тела, значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский мечется как проворовавшийся староста перед ревизией.
"Берет паузу на неопределенный срок. Нужны советы западных коллег, это ведь они платят компенсации за погибших всушников", - сказал депутат.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.