https://ria.ru/20250608/gosduma-2021599377.html

В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных

В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных - РИА Новости, 08.06.2025

В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных

Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:02:00+03:00

2025-06-08T10:02:00+03:00

2025-06-08T10:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Украина получила "удар под дых" предложением вернуть тела погибших солдат ВСУ. Вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической "вилке" - принять тела, значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды", - сказал Белик. По его словам, Зеленский мечется как проворовавшийся староста перед ревизией. "Берет паузу на неопределенный срок. Нужны советы западных коллег, это ведь они платят компенсации за погибших всушников", - сказал депутат. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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