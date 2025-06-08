Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/gosduma-2021599377.html
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных
Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:02:00+03:00
2025-06-08T10:02:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий белик
владимир мединский
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Украина получила "удар под дых" предложением вернуть тела погибших солдат ВСУ. Вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической "вилке" - принять тела, значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды", - сказал Белик. По его словам, Зеленский мечется как проворовавшийся староста перед ревизией. "Берет паузу на неопределенный срок. Нужны советы западных коллег, это ведь они платят компенсации за погибших всушников", - сказал депутат. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий белик, владимир мединский, вооруженные силы украины, госдума рф, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Белик, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных

Депутат Белик: картина минимальных потерь ВСУ, выстроенная Киевом, рухнула

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ показал, что вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Украина получила "удар под дых" предложением вернуть тела погибших солдат ВСУ. Вся выстроенная перед населением картина "минимальных" потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической "вилке" - принять тела, значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды", - сказал Белик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших
7 июня, 23:53
По его словам, Зеленский мечется как проворовавшийся староста перед ревизией.
"Берет паузу на неопределенный срок. Нужны советы западных коллег, это ведь они платят компенсации за погибших всушников", - сказал депутат.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ
7 июня, 16:54
 
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий БеликВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала