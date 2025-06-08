Рейтинг@Mail.ru
В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/gosduma-2021580486.html
В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля
В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля - РИА Новости, 08.06.2025
В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля
Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:21:00+03:00
2025-06-08T02:21:00+03:00
технологии
россия
антон немкин (депутат)
владимир путин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен будет происходить исключительно на территории РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Вступление в силу с 1 июля 2025 года запрета на хранение персональных данных россиян за рубежом — это логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход устраняет возможность частичной локализации, когда данные сначала загружаются на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен происходить исключительно на территории РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что такая мера особенно актуальна на фоне участившихся киберугроз и потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы. По его мнению, запрет на использование зарубежных серверов снижает риск утечек, санкционного давления на инфраструктуру и доступа к пользовательским данным со стороны иностранных юрисдикций. Немкин считает, что особенно это важно для стратегически чувствительных отраслей — финансов, логистики, телекоммуникаций и здравоохранения. "Для крупного бизнеса, уже адаптировавшегося к требованиям локализации, изменения не станут шоком. Однако компаниям, продолжающим использовать иностранные облачные платформы или серверы за рубежом, предстоит в сжатые сроки перенести ИТ-инфраструктуру и пересмотреть партнерские отношения", - отметил парламентарий. Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки. В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250530/youtube-2019883724.html
https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019462072.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, антон немкин (депутат), владимир путин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля

Депутат Немкин: данные россиян с 1 июля будет запрещено хранить за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен будет происходить исключительно на территории РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Вступление в силу с 1 июля 2025 года запрета на хранение персональных данных россиян за рубежом — это логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход устраняет возможность частичной локализации, когда данные сначала загружаются на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен происходить исключительно на территории РФ", - сказал он РИА Новости.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России
30 мая, 02:50
Депутат считает, что такая мера особенно актуальна на фоне участившихся киберугроз и потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы. По его мнению, запрет на использование зарубежных серверов снижает риск утечек, санкционного давления на инфраструктуру и доступа к пользовательским данным со стороны иностранных юрисдикций. Немкин считает, что особенно это важно для стратегически чувствительных отраслей — финансов, логистики, телекоммуникаций и здравоохранения.
"Для крупного бизнеса, уже адаптировавшегося к требованиям локализации, изменения не станут шоком. Однако компаниям, продолжающим использовать иностранные облачные платформы или серверы за рубежом, предстоит в сжатые сроки перенести ИТ-инфраструктуру и пересмотреть партнерские отношения", - отметил парламентарий.
Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки.
В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
Роутер - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров
28 мая, 03:13
 
ТехнологииРоссияАнтон Немкин (депутат)Владимир ПутинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала