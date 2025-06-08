https://ria.ru/20250608/gosduma-2021580486.html

В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля

В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля - РИА Новости, 08.06.2025

В ГД сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:21:00+03:00

2025-06-08T02:21:00+03:00

2025-06-08T02:21:00+03:00

технологии

россия

антон немкин (депутат)

владимир путин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен будет происходить исключительно на территории РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Вступление в силу с 1 июля 2025 года запрета на хранение персональных данных россиян за рубежом — это логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход устраняет возможность частичной локализации, когда данные сначала загружаются на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен происходить исключительно на территории РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что такая мера особенно актуальна на фоне участившихся киберугроз и потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы. По его мнению, запрет на использование зарубежных серверов снижает риск утечек, санкционного давления на инфраструктуру и доступа к пользовательским данным со стороны иностранных юрисдикций. Немкин считает, что особенно это важно для стратегически чувствительных отраслей — финансов, логистики, телекоммуникаций и здравоохранения. "Для крупного бизнеса, уже адаптировавшегося к требованиям локализации, изменения не станут шоком. Однако компаниям, продолжающим использовать иностранные облачные платформы или серверы за рубежом, предстоит в сжатые сроки перенести ИТ-инфраструктуру и пересмотреть партнерские отношения", - отметил парламентарий. Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки. В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250530/youtube-2019883724.html

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технологии, россия, антон немкин (депутат), владимир путин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)