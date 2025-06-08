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В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя
В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.06.2025
В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя
Ранены двое мужчин в результате атаки беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:08:00+03:00
2025-06-08T22:08:00+03:00
2025-06-08T22:09:00+03:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ранены двое мужчин в результате атаки беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Одного из них в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что второй пострадавший, сотрудник администрации, с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении.Кроме того, Гладков добавил, что повреждены три легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250608/trevoga-2021676415.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя
Гладков: в Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя