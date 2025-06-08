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В секторе Газа нашли тело ликвидированного главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 08.06.2025
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21:30 08.06.2025 (обновлено: 22:13 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/gaza-2021674369.html
В секторе Газа нашли тело ликвидированного главы военного крыла ХАМАС
В секторе Газа нашли тело ликвидированного главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 08.06.2025
В секторе Газа нашли тело ликвидированного главы военного крыла ХАМАС
Армия обороны Израиля нашла в туннеле под больницей на юге сектора Газа тело ликвидированного главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:30:00+03:00
2025-06-08T22:13:00+03:00
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля нашла в туннеле под больницей на юге сектора Газа тело ликвидированного главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. "В ходе целенаправленной операции ЦАХАЛ &lt;...&gt; и после завершения процесса идентификации удалось установить, что тело Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе", — говорится в сообщении армейской пресс-службы. Синвара ликвидировали вместе с командиром бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммедом Шабаной 13 мая 2025 года. Они находились в подземном командно-штабном комплексе. Сейчас там работает ЦАХАЛ."В ходе обысков подземного туннеля обнаружены предметы, принадлежавшие Синвару и Шабане, а также дополнительные разведывательные данные, которые были направлены для дальнейшего расследования. В ходе операции обнаружены тела других террористов, их личности устанавливаются", — добавили военные.Армейская пресс-служба также распространила видеообращение пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Эфи Дефрин. Его записали из того самого туннеля. "Я нахожусь здесь, в подземном комплексе под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Здесь можно увидеть, куда ушли европейские средства помощи — на строительство террористической инфраструктуры. &lt;...&gt; ХАМАС цинично использует гражданские объекты, такие как больницы, не для помощи людям, а для убийств", — заявил он. На кадрах показали большие суммы наличных денег, найденных в туннеле. ЦАХАЛ утверждает, что они предназначались на террористические цели.Мухаммед Синвар был братом бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.
https://ria.ru/20250607/hamas-2021526037.html
https://ria.ru/20250608/gaza-2021652438.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа нашли тело ликвидированного главы военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела бывшего главы военного крыла ХАМАС Синвара

© Фото : соцсетиМухаммед Синвар
Мухаммед Синвар - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : соцсети
Мухаммед Синвар. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля нашла в туннеле под больницей на юге сектора Газа тело ликвидированного главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.
"В ходе целенаправленной операции ЦАХАЛ <...> и после завершения процесса идентификации удалось установить, что тело Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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Синвара ликвидировали вместе с командиром бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммедом Шабаной 13 мая 2025 года. Они находились в подземном командно-штабном комплексе. Сейчас там работает ЦАХАЛ.
"В ходе обысков подземного туннеля обнаружены предметы, принадлежавшие Синвару и Шабане, а также дополнительные разведывательные данные, которые были направлены для дальнейшего расследования. В ходе операции обнаружены тела других террористов, их личности устанавливаются", — добавили военные.
Армейская пресс-служба также распространила видеообращение пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Эфи Дефрин. Его записали из того самого туннеля.
"Я нахожусь здесь, в подземном комплексе под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Здесь можно увидеть, куда ушли европейские средства помощи — на строительство террористической инфраструктуры. <...> ХАМАС цинично использует гражданские объекты, такие как больницы, не для помощи людям, а для убийств", — заявил он.
На кадрах показали большие суммы наличных денег, найденных в туннеле. ЦАХАЛ утверждает, что они предназначались на террористические цели.
Мухаммед Синвар был братом бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.
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