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При обстреле Израилем района раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек
При обстреле Израилем района раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек - РИА Новости, 08.06.2025
При обстреле Израилем района раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 125 пострадали в результате израильского обстрела района раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:50:00+03:00
2025-06-08T17:50:00+03:00
2025-06-08T17:50:00+03:00
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 125 пострадали в результате израильского обстрела района раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Одиннадцать человек погибли, 125 пострадали в результате удара оккупации (Израиля – ред.) по району раздачи помощи в Рафахе сегодня (в воскресенье - ред.) утром", - говорится в сообщении телеканала. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности. По данным властей сектора, с 27 мая жертвами действий израильских военных около пунктов распределения помощи в Газе стали более 100 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При обстреле Израилем района раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек
Al Aqsa: 11 человек погибли при обстреле ЦАХАЛ района раздачи гумпомощи в Газе