Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ
Британский хирург Роуз: в Газе не встречала никого с оружием, кроме солдат ЦАХАЛ
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский хирург Виктория Роуз рассказала, что за время работы в секторе Газа не встречала никого в военной форме и с оружием, кроме военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Я никогда не лечила и не видела никого в военной форме или с оружием ни в одной из больниц, в которых работала... Единственные люди в военной форме и с оружием, которых я видела в Газе, это ЦАХАЛ", - сообщила Роуз в интервью британскому телеканалу Sky News.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе.
Позднее стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.