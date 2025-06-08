Рейтинг@Mail.ru
Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/gaza-2021652059.html
Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ
Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ - РИА Новости, 08.06.2025
Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ
Британский хирург Виктория Роуз рассказала, что за время работы в секторе Газа не встречала никого в военной форме и с оружием, кроме военнослужащих армии... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:47:00+03:00
2025-06-08T17:47:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e26571c0a5fe68b3ef43179add60b8c9.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский хирург Виктория Роуз рассказала, что за время работы в секторе Газа не встречала никого в военной форме и с оружием, кроме военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Я никогда не лечила и не видела никого в военной форме или с оружием ни в одной из больниц, в которых работала... Единственные люди в военной форме и с оружием, которых я видела в Газе, это ЦАХАЛ", - сообщила Роуз в интервью британскому телеканалу Sky News. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе. Позднее стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250607/gaza-2021565010.html
https://ria.ru/20250607/hamas-2021526037.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_242c56f898031aa9a87c9607ff39f387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Британский хирург рассказала, что единственные люди с оружием в Газе —ЦАХАЛ

Британский хирург Роуз: в Газе не встречала никого с оружием, кроме солдат ЦАХАЛ

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский хирург Виктория Роуз рассказала, что за время работы в секторе Газа не встречала никого в военной форме и с оружием, кроме военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Я никогда не лечила и не видела никого в военной форме или с оружием ни в одной из больниц, в которых работала... Единственные люди в военной форме и с оружием, которых я видела в Газе, это ЦАХАЛ", - сообщила Роуз в интервью британскому телеканалу Sky News.
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера радикальной группировки
7 июня, 21:10
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе.
Позднее стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой
7 июня, 16:29
 
В миреИзраильКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала