https://ria.ru/20250608/gaza-2021627008.html
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек - РИА Новости, 08.06.2025
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек
Более 100 человек погибли, почти 400 пострадали за последние сутки в сектора Газа из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:06:00+03:00
2025-06-08T14:06:00+03:00
2025-06-08T14:07:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Более 100 человек погибли, почти 400 пострадали за последние сутки в сектора Газа из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава."За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 108 погибших и 393 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора.Согласно статистике министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,6 тысячи человек, пострадали более 14 тысяч."Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 54 880, пострадали 126 227 человек", - отмечается в заявлении минздрава сектора.
https://ria.ru/20250608/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Израиль
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек
Минздрав Газы заявил о более ста погибших за сутки из-за израильских ударов