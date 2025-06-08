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В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек - РИА Новости, 08.06.2025
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14:06 08.06.2025 (обновлено: 14:07 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/gaza-2021627008.html
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек - РИА Новости, 08.06.2025
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек
Более 100 человек погибли, почти 400 пострадали за последние сутки в сектора Газа из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:06:00+03:00
2025-06-08T14:07:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
израиль
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Более 100 человек погибли, почти 400 пострадали за последние сутки в сектора Газа из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава."За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 108 погибших и 393 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора.Согласно статистике министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,6 тысячи человек, пострадали более 14 тысяч."Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 54 880, пострадали 126 227 человек", - отмечается в заявлении минздрава сектора.
https://ria.ru/20250608/konflikt-1915630213.html
сектор газа
израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Израиль
В секторе Газа за сутки из-за израильских ударов погибли более ста человек

Минздрав Газы заявил о более ста погибших за сутки из-за израильских ударов

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Более 100 человек погибли, почти 400 пострадали за последние сутки в сектора Газа из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
«
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 108 погибших и 393 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора.
Согласно статистике министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,6 тысячи человек, пострадали более 14 тысяч.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 54 880, пострадали 126 227 человек", - отмечается в заявлении минздрава сектора.
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