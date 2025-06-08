https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021666346.html

Во Франции высмеяли наряд жены Макрона

Во Франции высмеяли наряд жены Макрона - РИА Новости, 08.06.2025

Во Франции высмеяли наряд жены Макрона

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако, считает лидер французской партии... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:21:00+03:00

2025-06-08T20:21:00+03:00

2025-06-08T20:22:00+03:00

в мире

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флориан филиппо

бриджит макрон

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети Х."На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?" — высказался он.На кадрах визита четы Макрона в Монако первая леди Франции идет вдоль бортика бассейна рядом с княгиней Шарлен. Бриджит Макрон одета в брючный костюм и массивные белые кроссовки, на супруге князя Монако черно-белое платье в полоску и элегантные туфли-лодочки.В субботу Макрон начал двухдневный визит в Княжество Монако. Последний государственный визит французского президента в Монако состоялся в 1984 году.В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рэй, называющая себя независимой журналисткой, заявила в YouTube, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В июне 2023-го апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Рэй и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на канале которой выступала журналистка. Обеих признали виновными в клевете, а в сентябре 2024-го суд Парижа приговорил их к штрафу в размере 13,5 тысячи евро.В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги.

https://ria.ru/20250530/tramp-2020073958.html

https://ria.ru/20250528/makron-2019575552.html

https://ria.ru/20250528/frantsiya-2019396031.html

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в мире, франция, монако, сша, эммануэль макрон, флориан филиппо, бриджит макрон