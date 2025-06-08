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Во Франции высмеяли наряд жены Макрона - РИА Новости, 08.06.2025
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20:21 08.06.2025 (обновлено: 20:22 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021666346.html
Во Франции высмеяли наряд жены Макрона
Во Франции высмеяли наряд жены Макрона - РИА Новости, 08.06.2025
Во Франции высмеяли наряд жены Макрона
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако, считает лидер французской партии... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:21:00+03:00
2025-06-08T20:22:00+03:00
в мире
франция
монако
сша
эммануэль макрон
флориан филиппо
бриджит макрон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети Х."На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?" — высказался он.На кадрах визита четы Макрона в Монако первая леди Франции идет вдоль бортика бассейна рядом с княгиней Шарлен. Бриджит Макрон одета в брючный костюм и массивные белые кроссовки, на супруге князя Монако черно-белое платье в полоску и элегантные туфли-лодочки.В субботу Макрон начал двухдневный визит в Княжество Монако. Последний государственный визит французского президента в Монако состоялся в 1984 году.В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рэй, называющая себя независимой журналисткой, заявила в YouTube, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В июне 2023-го апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Рэй и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на канале которой выступала журналистка. Обеих признали виновными в клевете, а в сентябре 2024-го суд Парижа приговорил их к штрафу в размере 13,5 тысячи евро.В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги.
https://ria.ru/20250530/tramp-2020073958.html
https://ria.ru/20250528/makron-2019575552.html
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в мире, франция, монако, сша, эммануэль макрон, флориан филиппо, бриджит макрон
В мире, Франция, Монако, США, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Бриджит Макрон
Во Франции высмеяли наряд жены Макрона

Филиппо осудил приехавшую в Монако Бриджит Макрон за неуместный выбор обуви

© Кадр видео из соцсетейБрижит Макрон
Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Брижит Макрон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети Х.
"На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?" — высказался он.
Советую держать дверь закрытой: Трамп прокомментировал видео с пощечиной Макрону - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп дал совет Макрону и его жене после инцидента с пощечиной
30 мая, 21:34
На кадрах визита четы Макрона в Монако первая леди Франции идет вдоль бортика бассейна рядом с княгиней Шарлен. Бриджит Макрон одета в брючный костюм и массивные белые кроссовки, на супруге князя Монако черно-белое платье в полоску и элегантные туфли-лодочки.
В субботу Макрон начал двухдневный визит в Княжество Монако. Последний государственный визит французского президента в Монако состоялся в 1984 году.
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины
28 мая, 15:48
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рэй, называющая себя независимой журналисткой, заявила в YouTube, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В июне 2023-го апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Рэй и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на канале которой выступала журналистка. Обеих признали виновными в клевете, а в сентябре 2024-го суд Парижа приговорил их к штрафу в размере 13,5 тысячи евро.
В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Генерал уже пострадал. Макрон готовится к новой пощечине
28 мая, 08:00
 
В миреФранцияМонакоСШАЭммануэль МакронФлориан ФилиппоБриджит Макрон
 
 
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