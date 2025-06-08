https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021610519.html

"Безумная кампания". Во Франции предупредили о зловещем плане против России

"Безумная кампания". Во Франции предупредили о зловещем плане против России - РИА Новости, 08.06.2025

"Безумная кампания". Во Франции предупредили о зловещем плане против России

Во Франции началась пропагандистская кампания с целью начать боевые действия против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:18:00+03:00

2025-06-08T11:18:00+03:00

2025-06-08T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Во Франции началась пропагандистская кампания с целью начать боевые действия против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией!" — указал политик.Так Филиппо прокомментировал слова геополитического обозревателя французского телеканала LCI Пьера Серванта, утверждающего, что Париж уже находится в состоянии войны с Москвой.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность у западных границ России. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html

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