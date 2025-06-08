https://ria.ru/20250608/fpv-dron-2021622310.html

СК расследует ранение мирного жителя в Курской области при атаке дрона

СК расследует ранение мирного жителя в Курской области при атаке дрона - РИА Новости, 08.06.2025

СК расследует ранение мирного жителя в Курской области при атаке дрона

Расследуются обстоятельства ранения 66-летнего жителя села Сухиновка Курской области, пострадавшего в результате атаки украинского FPV-дрона, проводится... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:17:00+03:00

2025-06-08T13:17:00+03:00

2025-06-08T13:57:00+03:00

происшествия

курская область

россия

глушковский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Расследуются обстоятельства ранения 66-летнего жителя села Сухиновка Курской области, пострадавшего в результате атаки украинского FPV-дрона, проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются лица, причастные к нападению, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи продолжают работу в Курской области по установлению и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины", - сказала Петренко. По данным следствия, 20 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил 66-летний мужчина. Она отметила, что пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил осколочные ранения ноги и спины. С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20250608/dron-2021598448.html

https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621851.html

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, глушковский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)