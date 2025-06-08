https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html

"Уже сейчас". Премьер Финляндии выступил с дерзким планом против России

"Уже сейчас". Премьер Финляндии выступил с дерзким планом против России - РИА Новости, 08.06.2025

"Уже сейчас". Премьер Финляндии выступил с дерзким планом против России

США необходимо ввести новые санкции против России, чтобы давлением заставить ее участвовать в переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, чьи... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:49:00+03:00

2025-06-08T09:49:00+03:00

2025-06-08T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США необходимо ввести новые санкции против России, чтобы давлением заставить ее участвовать в переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, чьи слова передает Yle."Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме. Мы должны получить решение уже сейчас", — сказал он.Финский политик также добавил, что Евросоюз делает все возможное, чтобы поспособствовать давлению на Россию.В субботу агентство Bloomberg писало, что сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.В пятницу The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом добивается от Грэма* ослабления законопроекта. По данным издания, в администрации Трампа опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам американского лидера наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам поддерживает жесткие меры против России.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250608/nato-2021594836.html

https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html

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в мире, россия, финляндия, сша, дональд трамп, петтери орпо, майк джонсон