"Уже сейчас". Премьер Финляндии выступил с дерзким планом против России
Премьер Финляндии Орпо призвал к новым санкциям, чтобы надавить на Россию
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США необходимо ввести новые санкции против России, чтобы давлением заставить ее участвовать в переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, чьи слова передает Yle.
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"Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме. Мы должны получить решение уже сейчас", — сказал он.
Финский политик также добавил, что Евросоюз делает все возможное, чтобы поспособствовать давлению на Россию.
В субботу агентство Bloomberg писало, что сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В пятницу The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом добивается от Грэма* ослабления законопроекта. По данным издания, в администрации Трампа опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам американского лидера наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам поддерживает жесткие меры против России.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.