"Это неизбежно". Запад всполошили беженцы с Украины
NZZ: Европа зашла в тупик в вопросе беженцев с Украины
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вопрос о беженцах с Украины может привести к конфликту в Евросоюзе, который не может определиться с их правовым статусом, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"Брюссель опасается, что <…> украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны. Это неизбежно приведет к конфликту между государствами-членами союза", — говорится в материале.
Как поясняет издание, с начала конфликта около 4,3 миллиона человек с Украины получили временный статус защиты в странах ЕС. Он продлевался несколько раз, и недавно ЕК предложила продлить его вновь, до 2027 года, хотя на самом деле такой статус действителен только в течение трех лет.
"Правовая неопределенность ставит украинцев в невыгодное положение на рынках труда и жилья. <…> Прием украинцев через систему убежища и их перевод в статус беженцев не является решением. <…> Административных ресурсов для обработки такого числа заявок недостаточно", — говорится в материале.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.