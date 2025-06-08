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Ефимов: в школе Филимонковского района появится спортивный кластер - РИА Новости, 08.06.2025
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12:12 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/efimov-2021417219.html
Ефимов: в школе Филимонковского района появится спортивный кластер
Ефимов: в школе Филимонковского района появится спортивный кластер - РИА Новости, 08.06.2025
Ефимов: в школе Филимонковского района появится спортивный кластер
В новой школе Филимонковского района Москвы появится спортивный кластер площадью 5 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:12:00+03:00
2025-06-08T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В новой школе Филимонковского района Москвы появится спортивный кластер площадью 5 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Образовательный объект на 1,1 тысячи мест площадью более 20 тысяч квадратных метров расположили таким образом, чтобы спортивное ядро на свежем воздухе было обращено в сторону зеленого массива. На территории школы уже обустроили футбольное поле с трибунами, беговой дорожкой со 100-метровой дистанцией, оборудовали спортивные площадки и установили уличные тренажеры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что завершить строительство школу планируют в текущем году. После этого объект передадут на баланс города.Школа появится по адресу: Филимонковский район, улица Никитина, 9Б, в ее внутреннем спортивном блоке обустроят несколько спортивных залов. Помимо этого, в зоне за футбольным полем установят столы для игры в пинг-понг. Поблизости разместят площадки для прыжков в длину и игры в баскетбол и волейбол, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в Москве первого городского детсада, возведенного по модульной технологии.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в школе Филимонковского района появится спортивный кластер

Ефимов: в школе Новой Москвы обустроят спорткластер на 5 тысяч квадратов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В новой школе Филимонковского района Москвы появится спортивный кластер площадью 5 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Образовательный объект на 1,1 тысячи мест площадью более 20 тысяч квадратных метров расположили таким образом, чтобы спортивное ядро на свежем воздухе было обращено в сторону зеленого массива. На территории школы уже обустроили футбольное поле с трибунами, беговой дорожкой со 100-метровой дистанцией, оборудовали спортивные площадки и установили уличные тренажеры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что завершить строительство школу планируют в текущем году. После этого объект передадут на баланс города.
Школа появится по адресу: Филимонковский район, улица Никитина, 9Б, в ее внутреннем спортивном блоке обустроят несколько спортивных залов. Помимо этого, в зоне за футбольным полем установят столы для игры в пинг-понг. Поблизости разместят площадки для прыжков в длину и игры в баскетбол и волейбол, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в Москве первого городского детсада, возведенного по модульной технологии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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