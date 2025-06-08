https://ria.ru/20250608/duhi-2021604849.html
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной - РИА Новости, 08.06.2025
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной
Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:40:00+03:00
2025-06-08T10:40:00+03:00
2025-06-08T10:40:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149416/05/1494160527_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_6a490f4c680e51dea78f4e0ba7bc45dc.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ. В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ. "Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.
https://ria.ru/20250421/putin-2012510238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149416/05/1494160527_557:0:5506:3712_1920x0_80_0_0_f5760b5a942996aff8a7da6452b1b3ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной
Самые дорогие духи, проданные в России весной, стоили 134 тысячи рублей