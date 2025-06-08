https://ria.ru/20250608/duhi-2021604849.html

Названы самые дорогие духи, проданные в России весной

Названы самые дорогие духи, проданные в России весной - РИА Новости, 08.06.2025

Названы самые дорогие духи, проданные в России весной

Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:40:00+03:00

2025-06-08T10:40:00+03:00

2025-06-08T10:40:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ. В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ. "Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.

https://ria.ru/20250421/putin-2012510238.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика