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Названы самые дорогие духи, проданные в России весной - РИА Новости, 08.06.2025
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10:40 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/duhi-2021604849.html
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной - РИА Новости, 08.06.2025
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной
Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:40:00+03:00
2025-06-08T10:40:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ. В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ. "Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Названы самые дорогие духи, проданные в России весной

Самые дорогие духи, проданные в России весной, стоили 134 тысячи рублей

© РИА НовостиПарфюмерия
Парфюмерия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
Парфюмерия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«
"В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ.
В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ.
"Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.
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